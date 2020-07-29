Новосибирск, , 16:29 — REGNUM В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что социальные службы в некоторых случаях проверяют, на что родители потратили выплаты на детей до 16 лет в 10 тысяч рублей.

«Если семья неблагополучная, жестоко обращаются, тогда информация возникает в органах опеки и попечительства, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС сегодня, 29 июля, заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова. — И тогда уже социальная служба контролирует».

При этом Ольга Потапова не стала комментировать сообщение о возможной выплате 10 тысяч рублей в августе, отметив лишь, что «если выплата будет, то это будет очень хорошо».