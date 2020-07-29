Париж, , 16:11 — REGNUM Франция выступает за «Европу здоровья», набор общих методов, которые позволят оценить ситуацию в сфере здравоохранения во всем союзе и скоординировать ответные меры, сообщает Le Figaro.

«Одна из причин, почему иногда существуют разные, иногда противоречивые меры, заключается в том, что нет единого европейского метода, нет общеевропейского решения для оценки состояния здоровья», — заявил госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Клеман Бон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна не вошла во вторую волну эпидемии, но нельзя отказываться от усилий, если государство хочет этого избежать.

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