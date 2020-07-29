Киев, , 16:20 — REGNUM Украинская партия войны активно набирает обороты и вовсю разгоняет «зраду» о разведении войск и соглашении о всеобъемлющем перемирии в Донбассе, заявил в своем комментарии 29 июля украинский политолог Сергей Быков, комментируя текущую ситуацию в стране.

По оценке эксперта, это делается в преддверии местных выборов, чтобы мобилизовать электорат партии войны в западных регионах Украины.

«Политиканы от партии войны готовы платить за политические баллы жизнями и здоровьем мирных жителей Донбасса и орошать свой рейтинг кровью украинских военных», — заявил Быков.

Он также заявил, что «партия войны» воспринимает украинских военных в Донбассе как быков на корриде — «их кормят, гладят, моют в ванночках и хвалят, чтобы потом забить на арене».

ИА REGNUM напоминает, что с 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Согласие официального Киева на этот шаг вызвало резкую критику отдельных политиков и экспертов из т.н. «патриотического лагеря».

Сегодня президент Зеленский признал, что есть отдельные случаи нарушения «режима тишины», но заявил, что Киев будет делать всё, чтобы сохранить перемирие.

25 октября этого года на Украине должны пройти местные выборы.