Париж, , 15:59 — REGNUM Расходы Елисейского дворца на обслуживание президента Франции сократились на 3% из-за внутренней реорганизации и сокращения числа поездок главы государства Эммануэля Макрона за границу, сообщает Le Figaro.

Согласно ежегодному отчету Счетной палаты, в 2019 году профицит бюджета составил один миллион евро.

Расходы на услуги Елисейского дворца действительно сократились на 3,26% по сравнению с 2018 годом, составив 105,33 млн евро, а ресурсы увеличились на 1,2%, достигнув 106,3 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна не вошла во вторую волну эпидемии, но нельзя отказываться от усилий, если государство хочет этого избежать.

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