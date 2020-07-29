Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Прокуратура Петербурга — единственный орган из всех регионов страны, который позволяет себе отписки в сторону Центральной избирательной комиссии в ответ на просьбы проверить возможные нарушения при голосовании. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании 29 июля она заочно поблагодарила губернатора Александра Беглова: самый большой массив жалоб на применение административного ресурса при голосовании по Конституции летом 2020 года шел из Петербурга, и градоначальник подробно отвечал ЦИК по каждому случаю, «отнёсся к этому серьезно».

«Что не могу сказать о прокуратуре города Санкт-Петербурга. Это вообще какое-то… Я хочу очень аккуратно сказать, потому что прокуратура — очень важный орган наш надзорный. Но когда мы направляли, мы, Центральная избирательная комиссия, на основании жалоб, в том числе депутатов Заксобрания, о возможном применении административного ресурса, мы просили проверить, насколько это реально. И что мы получаем? Мы получаем такую отписку», — сказала Памфилова.

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Она подчеркнула, что таких прецедентов в ЦИК еще не было: из каждого другого региона прокуроры отвечают обстоятельно, подробно описывая какие следственные действия были проведены.

«А вот такое письмо получили, и не единожды: заместитель прокурора города, господин Мельник счел самым правильным направить наше обращение председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии. <…> Вы понимаете, да? У меня даже слов нет. Если надзорный орган действует таким образом, чего тут удивляться, что мы, в частности, по Санкт-Петербургу в течение нескольких лет не добились с вами наказания никого», — заявила председатель ЦИК РФ.

Теперь она собирается обсудить эту тему с генеральным прокурором. Однако это далеко не первый случай, когда Элла Памфилова сетовала на неторопливость и незаинтересованность правоохранительной и надзорной системы Петербурга в расследовании вероятных и даже подтвержденных выборных нарушений.

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Например, в ходе муниципальной кампании в 2019 году председатель ЦИК обвиняла Горизбирком в «беззубости» при подаче заявлений правоохранителям относительно нарушений со стороны муниципальных избиркомов, так как в результате никто не был наказан. ГИК якобы послал в ГСУ СКР пять заявлений, но до сих пор не знает результатов их рассмотрения.

«Если не работает правоохранительная система Санкт-Петербурга, тоже, коллеги, готовьте обращения на Генерального прокурора и руководителя Следственного комитета — со всеми фактами и нашими обращениями», — говорила Памфилова 24 июля.

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Осенью того же года она обвинила Горизбирком в том, что тот вместо оздоровлении избирательной системы Петербурга создает на территории города «избиркомы-оборотни», куда нанимают тех же фальсификаторов, что ловили на нарушениях раньше. Тогда она тоже указала, что Горизбирком Петербурга якобы направил правоохранительным органам очень мало обращений: 18 в прокуратуру, 4 — в СК, 4 — в ГУ МВД, да и реакции на эти послания не было практически никакой.

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