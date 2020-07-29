Киев, , 15:44 — REGNUM 43,5% граждан Украины заявляют, что довольны действиями нынешней власти в сфере содействия развитию украинского языка.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные 29 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В свою очередь, недовольны действиями власти в языковой сфере 36,4% опрошенных.

Еще 15% заявили, что им тяжело ответить на этот вопрос, а 3% выразили мнение, что власть вообще не должна способствовать развитию украинского языка.

Отвечая на вопрос о влиянии принятого в последние дни президентства Порошенко нового языкового закона (который также называют законом об украинизации — ред.), 37,8% респондентов заявили, что за последний год украинского языка стало больше в их личной жизни, 4,2% — что меньше, а 52,0% опрошенных сказали, что вообще ничего не изменилось.

Социологи отмечают, что опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 31 мая до 4 июня 2020 года по всей Украине, методом телефонного интервью опрошено 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не более 2,4%.

ИА REGNUM напоминает, что последний языковой скандал был на Украине буквально в этом месяце и связан с тем, что «Слуга народа» планировала вынести на голосование в Раду законопроект, который якобы может вернуть возможность обучения в школах на русском языке.

В итоге после ожесточенных перепалок разных фракций рады вопрос сняли с рассмотрения.

В свою очередь, партия Порошенко «Европейская солидарность»грозит массовыми бунтами, если «Слуга народа» все же вернется к данному вопросу.