Севастополь, , 15:38 — REGNUM Шесть человек сумели пройти регистрацию в качестве кандидатов в губернаторы Севастополя, решение о регистрации двух кандидатов и отказе в регистрации ещё двоим было принято Севастопольским горизбиркомом 29 июля.

Памятник затопленным короблям в Севастополе Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации «Нового Севастополя», избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации кандидату от КПРФ Роману Кияшко и кандидату от партии («Народ против коррупции» Ивану Соловьёву. Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост губернатора города-героя Александру Романенко («Демократическая партия России») и Ярослава Яковенко («Партия прогресса»).

Ранее было принято решение о регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Михаила Развожаева (партия «Единая Россия»), Ивана Ермакова («Патриоты России»), Александра Романовича («Справедливая Россия») и Ильи Журавлёва (ЛДПР). Таким образом, в общей сложности за пост главы Севастополя будут бороться шесть кандидатов.