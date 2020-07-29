Сухум, , 15:39 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Текст обращения был 29 июля опубликован на сайте главы республики.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

Бжания подчеркнул, что абхазская сторона готова открыть границу с Россией, но этот вопрос еще обсуждается с Москвой.

«Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно <…> В ближайшее время это решение будет найдено», — сказал президент Абхазии.

Он отметил, что в республике принимаются меры по минимизации последствий, которые были вызваны пандемией коронавируса. Бжания призвал население вспомнить, что в истории страны были более сложные ситуации, из которых народу Абхазии получалось с достоинством выйти.

Напомним, ранее представители руководства Абхазии неоднократно говорили, что открытие границы республики для российских туристов зависит от решения Москвы. На прошлой неделе в Абхазию для оценки эпидемиологической ситуации приезжали представители Роспотребнадзора.

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