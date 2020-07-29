Париж, , 15:32 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна не вошла во вторую волну эпидемии, но нельзя отказываться от усилий, если государство хочет этого избежать, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что за сутки эпидемия во Франции убила четырнадцать человек в больницах и медико-социальных учреждениях страны.

«Именно благодаря нашему коллективному поведению и решительным действиям органов государственной власти мы избежим второй волны. Это немного похоже на притчу о скале Сизиф: мы думали, что все кончено, и вирус возвращается. Нам нужна вакцина», — подытожил Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя почти пятнадцать лет во Франции приступили к сборке термоядерного реактора в рамках международного проекта ITER.

Подробнее в материале: Во Франции приступили к строительству термоядерного реактора ITER

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