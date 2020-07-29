Москва, , 15:28 — REGNUM Любое критическое высказывание в адрес США там воспринимается либо как агрессия, либо как оскорбление. Об этом 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя информацию, распространенную американскими СМИ, согласно которой бывшие сотрудники российской разведки якобы распространяют ложную информацию о пандемии коронавируса, пытаясь «повлиять на американцев».

«То, что мы видим, — вот так выглядит тоталитаризм. Настоящий, подлинный и без прикрас, — сказал Делягин. — Когда можно заявлять любую околесицу, нести любую глупость. Любое высказывание со стороны воспринимается либо как клевета, либо как оскорбление, либо как агрессия: «Вы не имеете права про нас думать и про нас говорить. Самостоятельно думать о нас нельзя». А санкции против нас вводиться, скорее всего, будут — либо Трампом, которому нужно отвлекать внимание, либо Байденом, который новая Хиллари. Только в штанах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что сообщения о якобы распространяемой Россией дезинформации о коронавирусе — это проявление «навязчивой фобии».