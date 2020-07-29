Москва, 29 июля 2020, 15:28 — REGNUM Любое критическое высказывание в адрес США там воспринимается либо как агрессия, либо как оскорбление. Об этом 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя информацию, распространенную американскими СМИ, согласно которой бывшие сотрудники российской разведки якобы распространяют ложную информацию о пандемии коронавируса, пытаясь «повлиять на американцев».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что сообщения о якобы распространяемой Россией дезинформации о коронавирусе — это проявление «навязчивой фобии».