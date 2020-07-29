Бишкек, , 15:28 — REGNUM Чиновники ООН недовольны тем, что власти Киргизии ранее отказались выпустить на свободу активиста Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному лишению свободы, который недавно заразился коронавирусом и умер в тюрьме. Об этом на брифинге заявила представитель верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

По ее словам, 68-летнему Аскарову должны были позволить покинуть тюрьму, исходя из гуманных соображений, поскольку в силу возраста и плохого состояния здоровья он относился к числу лиц, являющихся наиболее уязвимыми к COVID-19.

Также Троссел потребовала от киргизстанских властей обеспечить быстрое и беспристрастное расследование факта смерти Азимжана Аскарова, и выплатить его семье денежную компенсацию. Читайте также: Цугцванг Алмазбека Атамбаева

ИА REGNUMнапоминает, что гражданский активист Азимжан Аскаров был осужден судебными органами Киргизии и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве милиционера Мыктыбека Сулайманова (сожжен заживо), в организации массовых беспорядков и в возбуждении межнациональной вражды во время межэтнического конфликта, произошедшего на юге республики в июне 2010 года.