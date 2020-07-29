Афины , , 15:19 — REGNUM Депутаты Европарламента должны осудить волну насилия, спровоцированную украинскими неонацистами. Об этом заявил депутат от Греции Алексис Георгулис 27 июля в видеообращении, опубликованном на портале Youtube.

«В последние недели новая волна крайнего насилия, вызванного неонацистами и ультраправыми группами, охватили Украину. Очень важно, чтобы мы все осудили эти неприемлемые действия и выразили нашу солидарность с жертвами», — сказал парламентарий.

Он отметил, что ненависть и насилие противоречат европейским ценностям.

Напомним, ранее члены неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично объявили «сафари» на активистов украинской партии Шария. Позже несколько членов политсилы были сильно избиты. По мнению лидера партии — популярного украинского блогера Анатолия Шария, нападения радикалов курируются из офиса президента Украины.

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