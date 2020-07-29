Москва, , 15:14 — REGNUM В комитет Госдумы по обороне в ходе весенней сессии поступило более 800 обращений граждан и организаций, сообщил глава комитета Владимир Шаманов («Единая Россия»).

По его словам, за весеннюю сессию, то есть с января 2020 года по конец июля в комитет по обороне поступило более 800 обращений и жалоб от граждан и организаций, не считая персональных обращений к членам комитета как к депутатам.

Все они рассмотрены и по ним даны ответы заявителям. Кроме того, направлено более 1 тыс. запросов и обращений в органы исполнительной власти, привел данные глава профильного комитета Госдумы.

«Сегодня законодательная власть России, используя имеющиеся у нее конституционные полномочия, делает все возможное для укрепления финансово-экономической, технической и социальной базы обороноспособности нашей страны», — заявил Шаманов.

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