Ново-Огарево, Московская область, , 15:11 — REGNUM В России необходимо расширять цифровые решения в системе здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Больница Дарья Драй © ИА REGNUM

«Расширить применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, наращивать практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе и с помощью портала государственных и муниципальных услуг», — заявил Путин.

«Все для этого необходимые технические задачи должны быть своевременно решены. Все механизмы отлажены. Такое оперативное взаимодействие с медицинскими специалистами особенно важно в период гриппа и простуды — у граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию и рекомендации дистанционно», — подчеркнул он.