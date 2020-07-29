Ново-Огарево, Московская область, , 15:09 — REGNUM Ключевым требованием к вакцине является её доказанная эффективность — из этого следует исходить при принятии решений о вакцинации населения от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«Очень важное направление. Как мы видим, наши научно-исследовательские организации очень серьёзно продвинулись на этом направлении», — заявил Путин.

Их гораздо больше, чем можно судить по средствам массовой информации, указал он.

«Ключевыми требованиями к вакцине является её доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать надо предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса», — подчеркнул президент.