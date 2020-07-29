Вашингтон, 29 июля 2020, 15:08 — REGNUM Угрозой американскому государству кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена назвал действующий глава Белого дома Дональд Трамп 29 июля на своей странице в Twitter.
Напомним, из-за острой ситуации вокруг коронавирусной инфекции рейтинг поддержки Трампа перед выборами в значительной степени сократился. Одним из методов политической борьбы Трампа является обвинение Байдена в тесных связях так называемых левых. В частности, в марте он заявил о том, что Байден — еще более левый политик, чем известный своими социалистическими взглядами Берни Сандерс.
Кроме того, глава Белого дома напрямую обвинил своего основного соперника на выборах президента США в подконтрольности радикально левым силам.