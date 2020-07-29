Киев, , 15:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не обращался к бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку с официальным предложением возглавить украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Об этом заявил сам Кравчук 29 июля в комментарии изданию «Апостроф».

"Пока мне никто ничего не предлагал», — рассказал он.

По словам Кравчука, он начнёт обдумывать предложение Зеленского, когда президент Украины пригласит его в свой офис и выскажет предложение лично.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил свою работу в рамках ТКГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что рассматривает несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в ТКГ. Одной из вероятных кандидатур является кандидатура Кравчука.

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