Ново-Огарево, Московская область, , 15:04 — REGNUM Правительство России должно держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на внутренний рынок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на наш внутренний рынок. В том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса — а они у нас есть», — заявил Путин.

Их промышленных выпуск в целом уже налажен, указал он.

«Нужно обеспечить только объём необходимый», — подчеркнул президент.