Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM В России необходимо вести работу по широкому информированию людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать где и на каких условиях их можно сделать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«Очень важный и значимый момент: ставить прививку от гриппа или нет — безусловно, личный выбор каждого человека. Но это и колоссальная ответственность каждого человека за своё здоровье и здоровье близких. Особенно родителей — за здоровье своих малышей», — заявил Путин.

«Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, понятная, доходчивая просветительская разъяснительная работа. Подчеркну — это общая задача для всех уровней власти. Также рассчитываю на широкое, активное участие в этой работе волонтёрских организаций», — подчеркнул он.