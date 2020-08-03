Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в России вступил в силу закон, ограничивающий пополнение электронных кошельков, сообщает ИА REGNUM.

Физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Пополнить анонимные электронные кошельки Яндекс. Деньги, QIWI Кошелек, WebMoney, PayPal, VK Pay и прочие можно только с банковского счета.

Операторы сотовой связи будут принимать наличные для пополнения кошельков только при условии предоставления паспорта.

Пополнить анонимный кошелек через платежный терминал будет невозможно.

Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

Ранее Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах. Закон запрещает криптовалюты, в том числе биткоины как средство платежа.

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