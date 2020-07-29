Манила, , 14:52 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна не может позволить себе вступить в войну с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

В государственном обращении Родриго Дутерте отметил, что у него не было другого выбора, кроме как рассматривать спор в Южно-Китайском море, как дипломатический вопрос.

Арбитражный суд в 2016 году отменил все исторические претензии Китая в Южно-Китайском море, включая районы, оспариваемые Пекином и Манилой.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление военного присутствия США в Южно-Китайском море подрывает ситуацию в этом регионе.

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