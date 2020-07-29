Ново-Огарево, Московская область, , 14:49 — REGNUM Регионы России должны ставить в приоритет жизнь и здоровье людей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«Самое главное — это, конечно, защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике», — заявил Путин.

«Здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом. Каждый участок, каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов», — подчеркнул он.