Москва, , 14:42 — REGNUM Законопроект, расширяющий возможности получения налогового вычета, внес в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Щапов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Поправками в Налоговый кодекс РФ предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста.

Автору имеющееся ограничение по предоставлению социальных налоговых вычетов на лечение детей с использованием средств родителей только до 18 лет представляется несправедливым и не логичным, создающим излишние преграды к направлению государственной поддержки на восстановление человеческого капитала в ходе лечения.