Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) может отказаться от соглашения о выставлении единых оппозиционных кандидатов на выборах в парламент Грузии, если это будет сделано другими представителями оппозиции. Об этом 29 июля рассказала член парламентской фракции ЕНД Тина Бокучава в эфире телеканала «Палитраньюс».

Представитель партии рассказала, что ряд оппозиционных партий намерены выставить своих кандидатов в мажоритарном округе по Сабурталинскому району Тбилиси. Если их не удастся убедить поддерживать единого кандидата, то ЕНД выставит по этому округу своего человека.

«Если, к сожалению, так произойдет, что оппозиционные партии все-таки выставят друг другу конкурентов, то в этом случае, разумеется, мы примем решение и не исключено, что и мы выдвинем собственного кандидата», — сказала Бокучава.

Напомним, представители «Единого национального движения» с марта заявляли о необходимости выдвигать на мажоритарных округах единых оппозиционных кандидатов для успешного противостояния правящей партии «Грузинская мечта». Договоренности были достигнуты по Тбилиси, а потом в ЕНД заявили, что в остальных округах выставят своих кандидатов.

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