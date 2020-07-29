Москва, 29 июля 2020, 14:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не может контролировать тех, кто в Киеве выступает за продолжение войны в Донбассе, считает военный эксперт Юрий Трифоненков. Об этом он заявил 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев гарантирует соблюдение перемирия в Донбассе.
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