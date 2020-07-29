Москва, , 14:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не может контролировать тех, кто в Киеве выступает за продолжение войны в Донбассе, считает военный эксперт Юрий Трифоненков. Об этом он заявил 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Надо учитывать все стороны, которые заинтересованы в продолжении этого конфликта. В руководстве Украины среди тех, кто определяет ее политику, большинство заинтересованы в продолжении конфликта. Президент Украины не может контролировать этих людей (националистов — прим. ИА REGNUM) даже в Киеве. Все демонстрации, которые проходили у здания его администрации, показывали, что есть большая сила, которая все это время развивалась и финансировалась, старается не допустить установления мира», — сказал Трифоненков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев гарантирует соблюдение перемирия в Донбассе.

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