Стокгольм, , 14:36 — REGNUM 29 июля журналистка шведской газеты Dagens Nyheter София Нербранд опубликовала статью под заголовком «Швеция должна готовиться к информационной войне». По ее мнению, потенциальными «врагами» Швеции в кибервойнах станут разведывательное сообщество Китая и Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Свой материал Нербранд начала с комментария по поводу закрытия консульства Китайской Народной Республики в Хьюстоне:

«Та самая сцена, когда сотрудники китайского консульства в Хьюстоне сжигали документы во внутреннем дворе, прежде чем они были вынуждены покинуть помещение на прошлой неделе, отражают величайшую драму нашего времени. Мы видели столкновение между самой могущественной нацией свободного мира и коммунистической диктатурой с глобальными амбициями власти».

Нербранд считает, что в «продолжающейся холодной войне», именно информация является «твердой валютой», ценность которой гарантируется правительствами стран посредством мера по защите от проникновения в национальное кибер-пространство и чистку инфильтрованных в него иностранных элементов.

Нербранд описывает это следующим образом:

«Такие контролируемые государством компании, как Huawei, не должны допускаться в стратегически важную инфраструктуру, например сеть 5G. Было ли уместно позволить китайским компаниям расширять Стокгольмский метрополитен, а российским интересам управлять портом в Евле? Иностранные инвесторы не должны иметь возможность покупать акции шведских компаний без предварительной проверки их деятельности властями. Участники рынка не всегда являются тем, кем себя называют. Например, во многих российских компаниях есть ключевые люди и члены правления, имеющие связи с ФСБ».