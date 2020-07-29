Минск, , 14:30 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии в настоящее время не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о задержании неподалеку от Минска свыше 30 боевиков частной военной компании из другого государства. Об этом 29 июля официальный представитель ведомства Сергей Кабакович, его слова приводит РИА Новости.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию», — сказал официальный представитель.

Также официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова рассказала, что в ведомстве пока нет информации по данному поводу.

Отметим, ранее из сообщений агентства БелТА стало известно, что в ночь на 29 июля сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали на территории Белоруссии 32 боевиков иностранной частной военной компании.