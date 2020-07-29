Ново-Огарево, Московская область, , 14:21 — REGNUM В осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости, в том числе коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«Впереди осенне-зимний период, а это то время, когда во всём мире, в том числе и в России, с учётом её природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций», — заявил Путин.

«По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски — как в отдельности, так и их потенциальное сочетание», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас необходимо за счёт упреждающий мер пресечь возможность повторной эпидемии.