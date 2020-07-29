Джакарта, , 14:14 — REGNUM Индонезия и Новая Зеландия намерены увеличить двусторонний торговый оборот до 40 трлн рупий ($2,7 млрд) к 2024 году на фоне пандемии, которая усложняет ситуацию в мире, сообщает Antara.

«Я подчеркиваю, что в этой ситуации нелегко достичь этих целей, мы должны работать очень усердно. Мы также хотим видеть более сбалансированную торговлю», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после встречи с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом.

В течение 2019 года экспорт Индонезии в Новую Зеландию увеличился до $745 млн, что на 11% больше, тогда как стоимость импорта снизилась до $772 млн.

Помимо торговли и инвестиций главы МИД двух стран обсудили вопросы расширения сотрудничества и возобновляемых источников энергии в целях смягчения последствий изменения климата.

Ретно Марсуди и Уинстон Питерс коснулись региональных проблем, таких как беженцы рохинджа в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия надеется на сотрудничество с Новой Зеландией в борьбе с пандемией.

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