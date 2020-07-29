Яунде, , 14:20 — REGNUM Представитель вооруженных сил Камеруна отверг предъявленные в докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) обвинения в отношении солдат и сепаратистов, которых подозревают в убийствах мирных жителей в ходе продолжающегося конфликта в англоязычных регионах страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства обороны Кирилла Сержа Атонфака Гемо.

Атонфак Гемо заявил, что правозащитники HRW хотят «разрушить имидж» страны.

В докладе Human Rights Watch, опубликованном 27 июля, говорится, что по крайней мере 285 гражданских лиц были убиты с января 2020 года примерно в 190 инцидентах в неспокойных северо-западных и юго-западных регионах Камеруна.

Правозащитники обвинили военных в нападении на объекты здравоохранения в северо-западном регионе, а также в произвольном аресте семи работников медицинских учреждений на юго-западе. Кроме того, правозащитники обвинили сепаратистов в убийстве по меньшей мере шести мирных жителей с мая 2020 года, в том числе сотрудника гуманитарной организации и преподавателя.

«Обвинения снова исходят от так называемой неправительственной организации, которая зависит от иностранных держав, что делает ее гуманитарным «Троянским конем»… для разрушения имиджа Камеруна», — говорится в заявлении Атонфака.

По информации журналистов, два англоязычных региона Камеруна столкнулись с насилием в конце 2016 года. Протесты в регионах первоначально были вызваны тем, что жители жаловались на дискриминацию в школах и судах со стороны франкоязычного большинства. Однако протесты стали насильственными после того, как правительство предприняло попытку их подавить.