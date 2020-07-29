Москва, , 14:18 — REGNUM Заявление американских СМИ о попытках России дестабилизировать общественные настроения в США, якобы поднимая панику вокруг распространения коронавируса, говорят о неспособности Штатов противостоять коронавирусу. Об этом 29 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, обвинения в адрес России призваны отвлечь внимание от проблем внутри США.

«США капитулировали перед коронавирусом. Там хаос, бардак, ситуация идет в никуда. Чтобы граждане не задавали вопрос, почем так происходит, обвиняют Россию», — сказал Коротченко.

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