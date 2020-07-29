Ново-Огарево, Московская область, , 14:03 — REGNUM В ряде регионов России эпидемиологическая обстановка остаётся тяжёлой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны, тем более, что далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого числа заболеваний. В ряде субъектов федерации положение дел остаётся сложным», — заявил Путин.

По его словам, ситуация в стране остаётся сложной, и «может качнуться в любую сторону». Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами собрались.

«Никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей — нет», — указал он.