Ново-Огарево, Московская область, , 13:58 — REGNUM Ситуация в России остаётся сложной, несмотря на успехи последних двух месяцев, связанных со снижением заболеваемости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной, и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей — нет», — заявил Путин.