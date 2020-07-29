Киев, , 14:01 — REGNUM Руководитель офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова представила первого заместителя генерального прокурора. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе ведомства.

«Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу офиса генерального прокурора первого заместителя генпрокурора — Романа Говду, который ранее занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева», — сказано в сообщении.

Назначение прокомментировал популярный украинский видеоблогер Анатолий Шарий:

«Роман Говда личность спорная, работает на все финансово-промышленные группы (ФПГ)… у Романа Говды нет разделения «свой-чужой», а есть принцип, что я с этого буду иметь и сколько получу. В узких кругах Говду считают «решалой», человек, который готов решить всё что угодно, главное цена…», — написал Шарий в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства здравоохранения Украины заявил, что его хотят отправить в отставку депутаты Верховной рады Украины, причастные к развалу украинской медицины.

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