Москва, , 13:56 — REGNUM Вряд ли американские сенаторы обладают сведениями об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, которые бы не были известны российским следственным, судебным или иным компетентным органам. Об этом 29 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора Роджера Уикера о сокрытии данных по убийству Немцова.

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«Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков считает, что подобные заявления — «из серии дежурных русофобских выступлений во время предвыборной гонки».

«Это, скорее, уже ритуал для американского политистеблишмента», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, накануне, 28 июля, сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Уикер во время организованного британским аналитическим институтом Чатэм-Хаус мероприятия заявил, что обстоятельства убийства российского оппозиционного лидера Бориса Немцова, с момента которого прошло уже пять лет, до сих пор неясны. Он утверждает, что российские власти не были заинтересованы в проведении полного и беспристрастного расследования, чтобы выяснить, кто на самом деле организовал и совершил это преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, убийство совершили Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».