Москва, , 09:15 — REGNUM Сегодня, 1 августа, вступил в силу закон, расширяющий программу дальневосточного гектара на ряд регионов, сообщает ИА REGNUM.

Участки в Бурятия и Забайкальском крае стали доступны для всех граждан РФ, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.

На полученном участке можно осуществлять любую деятельность. При этом в договоре безвозмездного пользования не могут устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг. В течение года после предоставления участка гражданин обязан направить в уполномоченный орган уведомление о выбранном способе использования участка. Спустя три года необходимо представить декларацию об использовании земельного участка.

С 1 июня 2016 года начался первый этап предоставления земельных участков в рамках «дальневосточного гектара». Они выдавались в пределах отдельных муниципальных образований, которые были выбраны властями субъектов ДФО. С 1 февраля 2020 года начался второй этап расширения программы, участки в Бурятии и Забайкалье теперь смогли получить граждане РФ, зарегистрированные в ДФО. С 1 августа участок можно получить независимо от региона регистрации.