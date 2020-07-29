Ново-Огарево, Московская область, , 13:55 — REGNUM В течение двух летних месяцев в России прослеживается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая», — заявил Путин.