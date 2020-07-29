Оренбург, , 13:52 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер освободил от должности заместителя министра образования области Маргариту Крухмалеву, сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно губернаторскому указу чиновница отправлена в отставку с 30 июля. Ее инициатором стала сама Маргарита Крухмалева. Она подала заявление с формулировкой «по собственному желанию», в связи с выходом на пенсию.

Согласно информации, опубликованной на портале минобра региона, Маргарита Крухмалева родилась 8 июля 1962 года в Бузулуке Оренбургской области. Имеет высшее образование (диплом Оренбургского государственного педагогического института им. В.П. Чкалова по специальности «история и обществоведение»).

Начинала карьеру с замдиректора по учебно-воспитательной работе СПТУ №29 Оренбурга. Работала в администрации Оренбурга, затем в управлении образования Оренбургской области. С 31 мая 2016 года — заместитель министра образования Оренбуржья. Имеет награды и поощрения за свою работу.