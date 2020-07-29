Ново-Огарево, Московская область, , 13:51 — REGNUM Российское здравоохранение смогло адекватно ответить на эпидемиологический вызов последних месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

«Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно», — заявил Путин.

«Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сформировали большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса. Позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны. Не без боя, конечно, не без проблем — так нигде не бывает. Но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии», — указал он.