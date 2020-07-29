Рим, , 13:50 — REGNUM Продление режима ЧС в Италии необходимо для того, чтобы создать возможность более эффективно помогать экономике, заявил в ходе своего выступления в Сенате страны в среду, 29 июля, премьер-министр Джузеппе Конте.

Речь не идет о новой приостановке деятельности компаний и организаций, подчеркнул Конте, однако особенности законодательства предполагают, что без режима ЧС некоторые формы поддержки окажутся недоступными.

Сенаторы согласились продлить режим ЧС с 31 июля до 15 октября. Оппозиция выступала против, там считают, что для экономического роста все ограничения должны быть сняты, тем более что никакой санитарной необходимости в них, по мнению правоцентристов, нет.

По данным на 28 июля, в Италии умерли 35 123 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 11 (днем ранее — на 5). Выздоровели 198 756 человек, за день этот показатель увеличился на 163 (днем ранее — на 147). Число подтвержденных носителей выросло на 181 (днем ранее — на 170). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 488. В настоящее время заражены 12 609 человек — на 28 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.