Пекин, , 13:58 — REGNUM Слова госсекретаря США Майкла Помпео о «крахе китайско-американского взаимодействия» говорят о пренебрежении к истории и противоречат фактам. Об этом заявил 29 июля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в ходе регулярного брифинга.

Он отметил, что в последнее время Помпео и другие американские политики высказываются о «провале» контактов Пекина и Вашингтона. Однако такие заявления следует считать неуважением к истории и искажением фактов.

«Китай и США сообща реализовали множество крупных проектов, которые сыграли положительную роль в глобальных масштабах», — заявил Ван Вэньбинь.

Дипломат добавил, что Китай и США, несмотря на различия, способны поддерживать мирные отношения и продуктивно взаимодействовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео назвал текущую политику Китая авторитаризмом и тиранией, отметив, что взаимодействие США с этой страной потерпело крах.

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