Москва, , 13:37 — REGNUM В России проектом закона о госсовете занимаются на экспертном уровне, заявил 29 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он (закон) прорабатывается и готовится на экспертном уровне, и здесь нужно дождаться осенней сессии (Госдумы)», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что нижняя палата парламента в рамках реализации новых положений Конституции намерена в осеннюю сессию принять закон о правительстве РФ, а также закон о госсовете.

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