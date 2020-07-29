Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Бывший глава минздрава Свердловской области Андрей Цветков займётся созданием единой цифровой системы здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Чиновник напомнил, что ранее заявлял о необходимости создания такой системы. Для этого потребуется объединить базу данных горздрава Екатеринбурга и областного минздрава.

«Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков», — написал Куйвашев.

Также чиновник выразил благодарность Цветкову за его работу министром.

Как сообщало ИА REGNUM, новый министром здравоохранения Свердловской области стал главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.

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