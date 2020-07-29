Махачкала, , 13:26 — REGNUM Члены правительства Дагестана, а также председатель региональной Счетной палаты награждены орденами, медалями и почетными грамотами. Соответствующие указы подписал глава республики Владимир Васильев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов за вклад в реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Эту же награду «за многолетнюю добросовестную работу» получит председатель Счетной палаты республики Билал Джахбаров.

Первые заместители председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и Анатолий Карибов, вице-премьер Рамазан Джафаров, а также главы региональных минздрава, минтуризма м мининформатизации Джамалудин Гаджиибрагимов, Расул Ибрагимов и Сергей Снегирев отмечены медалями «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан».

Медалями «За доблестный труд» награждены начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов, министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев и министр спорта Магомед Магомедов. Кроме того, министры культуры, земельных отношений и юстиции Зарема Бутаева, Агарагим Кагиргаджиев и Казимагомед Сефиркурбанов удостоены почетных грамот республики.

Васильев также подписал распоряжение, в котором объявил благодарность «за достигнутые трудовые успехи» вице-премьеру — министру образования и науки Уммупазиль Омаровой, министру строительства и ЖКХ Малику Баглиеву, министру труда и соцразвития Изумруд Мугутдиновой и министру по делам молодежи Камилу Саидову.