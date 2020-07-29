Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Объявлением начала холодной войны с Китаем стала крайне воинственная речь государственного секретаря США Майкла Помпео, с которой он выступил в Президентской библиотеке Никсона, пишет Дэниэл Ларисон в статье, вышедшей 29 июля в The American Conservative.

Обозреватель консервативного отметил, что Помпео в своей речи призвал к созданию «нового альянса демократий» для противостояния враждебной политики Китая. Все в ней — от названия до критики осуществленного при Ричарде Никсоне сближения США с Китаем, — было направлено на то, чтобы возродить антагонизм эпохи холодной войны. И хотя глава внешнеполитического ведомства США и указывает на то, что в прошлое вернуться нельзя, он, по словам Ларисона, требует возвращения к «враждебности 1950-х годов».

Так, не было случайным и место, в котором Помпео выступил с нападками на КНР. Заявления госсекретаря демонстрируют собой вступление США на более жесткий курс в отношении Пекина. По информации агентства Bloomberg, сам Помпео и его советники уверены в невозможности сосуществования демократических США и коммунистического, невыбираемого руководства Китая.

«США сосуществовали с неизбранным руководством Коммунистической партии в Китае в течение семидесяти лет, поэтому совершенно нелепо слышать от Помпео и его советников, что это больше невозможно», — подчеркнул Ларисон.

При этом союзники США едва хотят такого же антагонизма между двумя странами, поэтому в случае серьезного столкновения с Пекином Вашингтон может оказаться без какой-либо поддержки, особенно после того как Трамп вместе с Помпео не сделали почти ничего для сохранения союзнических отношений со странами региона.

Напомним, выступая с речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии Помпео также назвал Пекин не повторять опыт Советского Союза, который проиграл в противостоянии с Соединёнными Штатами. Главными ошибками СССР, по словам Помпео, стало отчуждение потенциальных союзников, утрата доверия населения к власти, отказ от предоставления советским гражданам прав собственности и от принципа верховенства права.