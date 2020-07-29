Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) вместо единого кандидата от оппозиции выдвигает на мажоритарных округах своих соратников, так как именно такой путь позволит победить на выборах в парламент Грузии. Об этом заявил председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал политик журналистам, основой для победы на выборах в Грузии будет результат голосования по пропорциональному списку. Партия, получившая там большинство, будет иметь преимущество на мажоритарных округах, где состоится второй тур.

«Вот в этом заключается наш принцип. Этот путь нас приведет к победе, остальные пути — это просто торговля в распределении мандатов», — сказал Гоциридзе.

Напомним, идею о единых оппозиционных кандидатах на мажоритарных округах предложили в марте представители ЕНД. Они долгое время публично заявляли, что это поможет победить правящую партию «Грузинская мечта». В июле стало известно, что «Единое национальное движение» собирается выдвигать своих кандидатов на 24 округах из 30.

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