Джакарта, , 13:14 — REGNUM Индонезия надеется на сотрудничество с Новой Зеландией в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Петерсом 29 июля 2020 года.

«В ходе встречи Индонезия надеется, что реализация сотрудничества в контексте борьбы с эпидемией может быть осуществлена немедленно», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции с журналистами.

Новая Зеландия стала первой страной, которая начала сотрудничество с Индонезией во время пандемии.

Стороны подписали план действий по всеобъемлющему партнерству между Индонезией и Новой Зеландией на следующие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро совершил визит в Турцию, где встретился с министром технологии и промышленности Мустафой Варанком, чтобы, среди прочего, обсудить возможности сотрудничества в разработке вакцины и лекарств от COVID-19.

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