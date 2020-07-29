Джакарта, 29 июля 2020, 13:14 — REGNUM Индонезия надеется на сотрудничество с Новой Зеландией в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Петерсом 29 июля 2020 года.
«В ходе встречи Индонезия надеется, что реализация сотрудничества в контексте борьбы с эпидемией может быть осуществлена немедленно», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции с журналистами.
Новая Зеландия стала первой страной, которая начала сотрудничество с Индонезией во время пандемии.
Стороны подписали план действий по всеобъемлющему партнерству между Индонезией и Новой Зеландией на следующие пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро совершил визит в Турцию, где встретился с министром технологии и промышленности Мустафой Варанком, чтобы, среди прочего, обсудить возможности сотрудничества в разработке вакцины и лекарств от COVID-19.
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