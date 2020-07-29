Владимир, , 13:36 — REGNUM О досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию заявила 29 июля на сессии Совета народных депутатов глава города, председатель горсовета Ольга Деева. Нового градоначальника изберут депутаты горсовета в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Ольга Деева выразила благодарность коллегам-депутатам и сотрудникам мэрии за пять лет совместной работы. Решение о досрочном прекращении полномочий было поддержано всеми депутатами единогласно. Глава администрации Владимира Андрей Шохин заявил, что планирует участвовать в открытом конкурсе на должность нового главы города на общих основаниях.

«Ровно через полтора месяца жители города Владимира сформируют новый Совет народных депутатов 28-го созыва на прямых, конкурентных выборах. И только они, и никто другой вправе избирать главу исполнительной власти столицы Владимирской области в интересах города и горожан», — подчеркнул Андрей Шохин.

Исполняющим обязанности председателя совета избрали Ларису Пышонину.