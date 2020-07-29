Владимир, 29 июля 2020, 13:36 — REGNUM О досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию заявила 29 июля на сессии Совета народных депутатов глава города, председатель горсовета Ольга Деева. Нового градоначальника изберут депутаты горсовета в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Ольга Деева выразила благодарность коллегам-депутатам и сотрудникам мэрии за пять лет совместной работы. Решение о досрочном прекращении полномочий было поддержано всеми депутатами единогласно. Глава администрации Владимира Андрей Шохин заявил, что планирует участвовать в открытом конкурсе на должность нового главы города на общих основаниях.
Исполняющим обязанности председателя совета избрали Ларису Пышонину.