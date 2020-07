Москва, , 13:09 — REGNUM Сообщения о якобы проводимой Россией распространение дезинформации о коронавирусе — это проявление «навязчивой фобии». Об этом 29 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в двух американских СМИ — Associated Press и The New York Times — вышли статьи, в которых утверждалось, что бывшие сотрудники российской разведки якобы распространяют ложную информацию о пандемии коронавируса, пытаясь «повлиять на американцев».

