Екатеринбург, 29 июля 2020, 13:08 — REGNUM Новым министром здравоохранения Свердловской области стал Андрей Карлов. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
До своего назначения Карлов работал главным врачом детской больницы № 9 Екатеринбурга.
«Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства», — написал губернатор.
Экс-глава свердловского минздрава Андрей Цветков станет советником губернатора, указано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на отставку Цветкова со своего поста намекал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
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