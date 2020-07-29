Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM Новым министром здравоохранения Свердловской области стал Андрей Карлов. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

До своего назначения Карлов работал главным врачом детской больницы № 9 Екатеринбурга.

«Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства», — написал губернатор.

Экс-глава свердловского минздрава Андрей Цветков станет советником губернатора, указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на отставку Цветкова со своего поста намекал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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